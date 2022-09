Almeno 20 morti in attacco al-Shabaab a convoglio

(ANSA) - IL CAIRO, 03 SET - "Almeno 20 persone" sono state uccise la scorsa notte quanto terroristi islamici somali Al-Shabaab hanno teso un'imboscata a un convoglio che trasportava rifornimenti per la città di Mahas, nella Somalia centrale, scortato da milizie filo-governative. Lo riporta il sito Somali Guardian, citando altri media e in linea con quanto riferito da un ex governatore provinciale all'agenzia tedesca Dpa. L'attacco ha preso di mira un convoglio che trasportava aiuti alimentari per la cittadina, la cui periferia di recente è stata teatro di scontri tra le milizie di clan mobilitate da funzionari governativi e i terroristi. Le milizie locali hanno combattuto gli Al-Shabaab con copertura aerea statunitense, precisa il sito. Media del gruppo terrorista sunnita hanno riferito che le vittime dell'imboscata sono tutti miliziani "Ma'wisley" e che almeno 8 veicoli sono stati distrutti. Il gruppo ha anche affermato di aver catturato altri automezzi ma non vi è stata alcuna conferma indipendente a causa della posizione remota del luogo in cui è avvenuto l'attacco, riporta ancora il Somali Guardian. Gli Al Shabaab, divenuti cellula somala di Al Qaida dal 2012, da una quindicina d'anni vogliono imporre alla Somalia una versione estrema della sharia, la legge islamica. Cacciati da Mogadiscio nel 2011, i "giovani" (Shabaab) hanno perso il controllo della maggior parte delle città ma conservano uno notevole presenza nelle campagne da dove organizzano attentati insidiando un governo nazionale appoggiato dall'Onu. (ANSA).