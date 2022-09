Kiev, 13 navi con il grano sono partite dai porti ucraini

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Tredici navi, la più grande carovana di navi dall'inizio dell'accordo sull'esportazione del grano ucraino, sono partite dai porti di Odessa, Chornomorsk e Pivdenny. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture, secondo quando riferito da Ukrainska Pravda. In particolare 6 navi sono partite dal porto di Pivdenny, 5 da Chornomorsk e 2 dal porto di Odessa. In totale 282,5 mila tonnellate di prodotti agricoli ucraini sono a bordo delle 13 navi, che sono dirette in 8 paesi del mondo, osserva il ministero. È stato riferito che in totale dall'inizio dell'intesa tra russi e ucraini con la mediazione della Turchia e dell'Onu 86 navi hanno già lasciato i porti ucraini con destinazioni in 19 paesi del mondo. A bordo ci sono 2 milioni di tonnellate di prodotti agricoli. (ANSA).