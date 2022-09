Nuova ondata di casi di Covid-19 e ricoveri in Ucraina

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Il numero di casi e di ricoveri per Covid-19 sta gradualmente crescendo in Ucraina, con 11.500 nuovi casi e oltre 3.000 ricoveri ospedalieri registrati solo questa settimana. Lo ha affermato in un'intervista a Ukrinform il viceministro della Salute ucraino, Ihor Kuzin. "La scorsa settimana si sono avuti 9.100 casi, mentre questa settimana 11.500 - ha precisato Kuzin -. Un aumento dei casi di Covid-19 è stato registrato per il terzo anno consecutivo proprio a settembre, mentre si registrerà un calo tra marzo e aprile, e forse all'inizio di maggio". (ANSA).