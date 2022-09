Scuola, il ministro Bianchi torna ad assicurare: "Al via con tutti insegnanti a loro posto"

«Stiamo aprendo l’anno scolastico, avremo tutti gli insegnanti al loro posto». Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, nel corso del Forum Ambrosetti a Cernobbio.

«In molte regioni - ha aggiunto - abbiamo fatto le supplenze, quest’anno non ci saranno le 40 mila supplenze legate al covid. Quindi non è che mancano ma non ci sono perchè erano legate al covid. Stiamo lavorando per garantire a coloro che verranno la tavola apparecchiata e si può iniziare a servire la cena».

«La questione demografica deve essere al centro dell’attenzione. Perchè non vorrei che noi costruiamo i pollai e poi non abbiamo i pulcini. Abbiamo messo 4,1 miliardi sugli asili nido, dando attenzione alle persone che devono gestire i nostri bambini». Lo ha detto il ministro dell’Istruzione.

«E poi - ha aggiunto - ci sono 4,6 miliardi per la parte digitale per avere la banda larga per 44 mila edifici scolastici. Aver permesso che anche nelle scuole dei Paesi più piccoli c'è la banda larga significa che le famiglie poi possono vivere».