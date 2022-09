Incendio nell'ospedale di Pietra Ligure: tre intossicati, 50 sfollati. Toti: "Matrice dolosa"

Un incendio ha interessato la notte scorsa l’ospedale di Santa Corona a Pietra Ligure (Savona) . Sfollati dai reparti circa 50 pazienti, tre le persone intossicate.

Secondo quanto appreso, l’incendio si è sviluppato al terzo piano del reparto di Ortopedia. Il fumo ha invaso anche il secondo e il quarto piano della palazzina Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dichiarato al momento inagibili i tre piani. Sul posto anche polizia e carabinieri oltre al personale del 118. Indagini in corso ad opera delle Forze dell’Ordine.

Nella tarda mattinata di oggi, il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti effettuerà un sopralluogo presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove nella notte è divampato un incendio nel padiglione chirurgico.

«Pare che l’incendio sia doloso» ha scritto il governatore, che ha voluto ringraziare «tutto il personale sanitario che in queste ore si è speso senza sosta per mettere al sicuro i pazienti ricove rati. Sono in costante contatto con il direttore generale Prioli per seguire le operazioni e avere in tempo reale tutte le notizie: secondo le procedure previste, grazie all’intervento dei medici reperibili e di tutto il personale delle vicinanze che si è reso immediatamente disponibile, i pazienti del padiglione chirurgico sono stati spostati in altra sede, mentre sono ancora in corso le operazioni e le verific he da parte delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Intanto - ha detto Toti - stiamo lavorando anche per cercare di limitare il più possibile i disagi e riprogrammare a stretto giro le visite e gli interventi che erano programmati a partire da oggi e nelle prossime settimane, considerato che una parte dell’immobile - conclude - è stato reso inagibile dalle fiamme».