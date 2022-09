Migranti: rintracciate 66 persone a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 05 SET - La Polizia di frontiera ha rintracciato questa mattina 66 migranti, tra i quali anche alcuni minorenni, probabilmente appena giunti in territorio italiano. Gli agenti li hanno notati in via Flavia e li hanno fermati. Si tratta di migranti provenienti da vari Paesi: Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, Iraq. Tutti sono stati condotti al commissariato di Fernetti per le consuete procedure di identificazione. (ANSA).