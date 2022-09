Re Carlo III sul trono dopo l'attesa di una vita. Camilla sarà regina consorte

Ha aspettato più di ogni altro erede al trono il giorno fatidico, con la prospettiva di diventare il più anziano delfino ad essere incoronato monarca nella storia britannica. Dopo l’attesa di una vita Carlo a 73 anni suonati vede ora il compiersi di un destino segnato sin dalla sua nascita avvenuta il 14 novembre del 1948 a Buckingham Palace, ai tempi del nonno Giorgio VI. E lo fa come successore di Elisabetta II, regina dei record, fra non pochi interrogativi: alimentati anche dall’indiscussa popolarità consolidata nel tempo da sua madre, ulteriore peso da portare assieme a quello della successione.

Il più longevo principe di Galles, accompagnato fino ad oggi dalla nomea di 'eterno eredè, ha del resto dalla sua la pazienza di chi - nonostante gli alti e bassi nella vita pubblica e privata - ha saputo attenersi per lunghi anni al ruolo a lui assegnato, preparandosi senza mai dare a vedere di scalpitare al momento di poter essere messo infine alla prova. Momento che arriva adesso a dispetto delle voci - ripetute negli anni ma costituzionalmente campate per aria - di un passaggio diretto dello scettro al suo primogenito William, principe della nuova generazione cui per ora spetterà una funzione di braccio destro. Se non di co-reggenza di fatto, come quella che Carlo stesso ha svolto negli ultimi anni, chiamato via via a sostituire l’ultranovantenne matriarca di casa Windsor in occasione sempre più importanti, sino a quello fondamentale della lettura del tradizionale Queen's Speech in Parlamento nel 2022.

A suo conforto, non manca d’altronde il chiaro precedente storico di almeno un altro re subentrato con ottimi esiti a un’inossidabile madre sovrana dopo una lunghissima attesa. Si tratta di Edoardo VII, figlio e successore della regina Vittoria, figura chiave di un’epoca che non a caso è definita dal suo nome e coincide col suo lungo regno dal 1837 al 1901, secondo per durata solo a quello di Elisabetta II. Trisavolo di Carlo, Edoardo - 'lo zio d’Europà - salì sul trono britannico all’inizio del XX secolo e fu capace di guida lungimirante dell’impero nel suo decennio circa di transizione: tanto da essere soprannominato per le capacità diplomatiche 'Peacemaker' (il Pacificatore) in tempi turbolenti di tensioni internazionali che dopo la sua morte contribuirono a scatenare il Primo conflitto mondiale. Non mancano similitudini tra i due. Come il fatto che Edoardo fondò il 'Prince of Wales Fund’per finanziare gli ospedali londinesi, mentre Carlo si è impegnato per i meno abbienti, creando il 'Princès Trust’, un’organizzazione caritatevole che ha aiutato migliaia di ragazzi sfortunati a farsi largo nella vita.

Certo, i tempi sono ben diversi, col figlio di Vittoria che era sovrano di un impero allora al culmine della sua estensione e aveva molte più responsabilità rispetto a quelle di Carlo oggi in un Paese fortemente cambiato. Il primogenito di Elisabetta appare inoltre una figura piuttosto sensibile, passato attraverso non pochi momenti di difficoltà e finito anche al centro di più di una polemica: dallo scandaloso divorzio con la prima moglie, la popolarissima Diana, alla tragica morte della 'principessa del popolò in un incidente automobilistico a Parigi nel 1997 (quasi fatale per le sue sorti personali e per quelle della monarchia); fino alle critiche per le 'interferenzè nella politica britannica o a quelle recenti riguardanti le donazioni alla sua Princès Foundation, ai milioni cash ricevuti da ricchissimi emissari delle monarche arabe del Golfo e ai sospetti su una sorta di compravendita di decorazioni, fra intrecci opachi d’intermediazioni, favori, interessi di business.

Carlo sembra essere uscito comunque dalle fasi più buie senza grandi contraccolpi e se non altro con una certa fama di principe dalle sensibilità contemporanee: non solo per avere in ultimo normalizzato il proprio divorzio e fatto accettare il secondo matrimonio con l’amata Camilla - destinata a divenire Regina Consorte secondo l’auspicio della stessa Elisabetta -, ma anche per l’impegno pubblico internazionale nella difesa dell’ambiente, l’attenzione al sociale e il proposito di svecchiare e snellire la casa reale. Immagine tutta da cementare ora per un uomo che arriva ultrasettantenne all’appuntamento con la storia, consapevole di dover sorprendere gli scettici se vorrà vincere l’unica sfida che conti davvero per la sopravvivenza di un’istituzione come la monarchia nell’era post moderna: salvaguardare la tradizione stando al passo coi tempi.

Camilla sarà regina consorte

Ha da sempre suscitato sentimenti contrastanti tra i sudditi di Sua Maestà, Camilla Parker Bowles, 75 anni, seconda moglie del principe Carlo, ora finalmente re. Una donna che ha saputo lottare dietro le quinte, faticando anni per rompere la barriera di diffidenza dei media e di quella parte dell’opinione pubblica rimasta legata alla memoria di Lady Diana, icona ancora popolarissima, che la detestava per la vicinanza al principe di Galles e che in lei vedeva la rovina della sua famiglia. E riuscendo infine a conquistare anche la sovrana Elisabetta, che solo di recente l’ha promossa al ruolo di Regina Consorte quando suo figlio Charles sarebbe diventato re.

Carlo e Camilla si conobbero nel 1970 ad una partita di polo. Camilla, di un anno più grande di Carlo lo spiazzò ricordandogli che una sua bisnonna, Alice Keppel, era stata l’amante di un bisnonno di lui, re Edoardo VII. Il principe aveva allora 22 anni, la corteggiò per sei mesi ma poi partì per un tirocinio in Marina senza il coraggio di compiere il passo decisivo e chiederle la mano. Camilla prese allora in mano le redini della sua vita e si sposò con un aitante ufficiale, Andrew Parker Bowles, da cui ha ha avuto due figli, Tom e Laura Parker Bowles. Nozze che per Carlo furono un colpo al cuore. Come raccontano le cronache dei principali osservatori della Casa Reale, solo a quel punto Carlo si rese realmente conto di quanto l’amasse veramente. Una rivelazione a posteriori, forse anche per il clima di diffidenza che si respirava a Buckingham Palace nei confronti di Camilla, considerata a Palazzo una 'ragazza con un passatò, cioè non più vergine. Diffidenza che però non scoraggiò i due dal costruire una relazione clandestina, rendendo Camilla l’amante del principe, che l’ha sempre considerata la donna della sua vita, l’unica capace di capirlo realmente.

Ma è con la morte della 'principessa del popolò che cambia decisamente la prospettiva attorno a Camilla, anche grazie ad un restyling nel look, seguito al suo divorzio e finalmente alle nozze con il principe che consacrano la sua immagine di donna capace di stare accanto all’erede al trono, senza compiere mai una gaffe o lasciarsi sfuggire una frase di troppo, incarnando con garbo il modello di una donna stabile, e ritagliandosi un ruolo determinante per la famiglia, come chiedeva la suocera e imponeva il protocollo. Con gli anni ha saputo anche riavvicinare il marito ai suoi due figli, William e Harry, dopo il periodo burrascoso seguito alla morte di Diana.

Poche le interviste o i gossip che trapelano a Palazzo. Tra le sue passioni ci sarebbe la lettura, come ha rivelato lei stessa durante un’intervista quando ha invitato i genitori del Regno a leggere qualche pagina ai propri figli piccoli ogni giorno, per «guidarli in un viaggio di scoperte».