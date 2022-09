Alpinista ferito gravemente su una ferrata in val Venosta

(ANSA) - BOLZANO, 10 SET - Un alpinista ha riportato gravi ferite a Naturno, in val Venosta. L'uomo stava percorrendo la via ferrata "Hoachwool", quando è precipitato per alcuni metri. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, la Guardia di finanza e l'elisoccorso Pelikan 3, che ha trasportato il ferito all'ospedale di Bolzano. (ANSA).