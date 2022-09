Usa: California, dopo incendi arriva la tempesta tropicale Kay

(ANSA) - WASHINGTON, 09 SET - I vigili del fuoco che da giorni stanno combattendo contro le fiamme in California si stanno preparando ad intervenire nelle prossime ore per smottamenti e inondazioni causati da una tempesta che si avvicina. Lo riportano i media americani. Mentre si contano i danni e le vittime, almeno due, del Fiarview e del Mosquito Fires la tempesta tropicale Kay, arrivata giovedì in Messico a dopo un uragano, si sta muovendo verso la California e l'Arizona. I meteorologi del National Weather Service hanno affermato che nell'area attorno all'incendio di Fairview potrebbero cadere fino a 18 centimetri di pioggia, creando il rischio di inondazioni improvvise e colate di fango nelle aree in cui il terreno bruciato non può assorbire l'improvviso acquazzone. (ANSA).