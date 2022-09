Usa, 'Russia viola diritti Navalny, chiediamo rilascio'

(ANSA) - WASHINGTON, 09 SET - "Gli Stati Uniti sono profondamente preoccupati per l'escalation e l'arbitraria interferenza del governo russo nei diritti di Aleksey Navalny". Lo scrive il portavoce del dipartimento di Stato americano, Ned Price, in una nota. Queste interferenze, oltre al fatto che l'oppositore di Vladimir Putin è stato messo più volte isolamento, sono la prova che si tratta "di maltrettamenti di matrice politica", si legge ancora nella nota. "Ci uniamo ancora una volta alla famiglia, ai colleghi e ai sostenitori di Navalny in tutto il mondo nel chiedere il suo rilascio immediato". (ANSA).