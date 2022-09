Cade ultraleggero,morti pilota e passeggero all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 11 SET - Un aereo utraleggero è precipitato nella zona di Fossa, vicino all'aeroporto di Preturo per cause sconosciute e i due occupanti sono morti. Sul posto le forze dell'ordine e il 118. L'ultraleggero si sarebbe schiantato nei pressi del depuratore di Fossa, in zona L'Aquila Est, non molto distante da una pista di atterraggio. Corrado Mancinelli, un aquilano di 70 anni, gioielliere molto conosciuto in città, che pilotava il mezzo, e una donna, il passeggero, Maria Rita Vietri, di 64 anni sono le due persone decedute. (ANSA).