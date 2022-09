Cisgiordania: morto palestinese ferito da esercito Israele

(ANSA) - TEL AVIV, 11 SET - E' morto in ospedale per le ferite ricevute un manifestante palestinese colpito nei violenti scontri con l'esercito israeliano martedì scorso a Jenin in Cisgiordania. Lo ha fatto sapere il ministero della sanità palestinese che, citato dalla Wafa, ha identificato l'uomo in Hamad Mustafa Abu Jelda (24 anni), del campo profughi di Jenin. Gli scontri erano cominciati durante una operazione a Jenin dell'esercito israeliano per demolire la casa di Raed Hazem autore di un attentato palestinese che lo scorso 7 aprile ha causato 2 morti e 10 feriti. (ANSA).