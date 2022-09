Covid: 414 nuovi casi nelle Marche, nessun decesso

(ANSA) - ANCONA, 11 SET - Sono 414 i nuovi casi covid rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore, su 1.929 tamponi analizzati, mentre continua a scendere il tasso di incidenza cumulativo, da 229,99 di ieri a 227,53 su 100mila abitanti, secondo i dati resi noti dalla Regione Marche. Nell'ultima giornata non è stato segnalato nessun decesso legato al covid e il totale resta quindi fermo a 4.097 dall'inizio della pandemia. In calo anche i ricoveri, scesi a 60 (-2 su ieri): 3 in terapia intensiva, 2 in semi intensiva, 55 in reparti non intensivi, oltre a 13 persone in osservazione nei pronto soccorso. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare scendono da 4.969 a 4.706, di cui 33 con sintomi. (ANSA).