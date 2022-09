E’ morto o scrittore spagnolo Javier Marias. Aveva 70 anni

E’ morto all’età di 70 anni lo scrittore spagnolo Javier Marias. Lo rende noto su Twitter il ministro della Cultura spagnolo Miquel Iceta Llorens. Nato nel 1951 a Madrid, Marias era stato di recente colpito da un problema di salute ai polmoni, secondo fonti della sua casa editrice spagnola, Alfaguara, citate da media iberici. La notizia della sua morte è stata data in anteprima dal quotidiano Abc. «E' un giorno triste per la letteratura spagnola», ha scritto su Twitter il premier Pedro Sanchez, «Javier Marias era uno dei grandi scrittori del nostro tempo». «Riposi in pace. La sua opera lo manterrà vivo nel nostro ricordo», ha aggiunto il ministro della Cultura spagnolo, Miquel Iceta. Dopo aver iniziato a scrivere quando aveva circa 20 anni, Marias si è costruito nel tempo una solida fama come scrittore di romanzi, racconti, saggi e articoli d’opinione. Tra i suoi titoli più noti al pubblico italiano, spiccano 'Tutte le animè, 'Un cuore così bianco', 'Domani nella battaglia pensa a mè, 'Beta Isla'. Ha vinto molteplici premi letterari, come il Premio nazionale di narrativa spagnolo, il Romulo Gallego, Premio Internazionale Impac di Dublino e il Premio letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa.