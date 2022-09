Reunion di William e Harry ruba scena a Carlo su molti giornali

(ANSA) - LONDRA, 11 SET - Ruba la scena alla stessa proclamazione formale di re Carlo III, su diversi giornali britannici, l'immagine della 'reunion' dei suoi due figli - il nuovo erede al trono William e il ribelle Harry, con accanto le rispettive consorti Kate e Meghan - consumatasi ieri di fronte al castello di Windsor in un comune atto di omaggio alla memoria della nonna scomparsa: la regina Elisabetta. "Riuniti nel dolore", sintetizza il Sunday Telegraph, dando significato a questo gesto. Un gesto frutto verosimilmente anche e soprattutto della pressante sollecitazione di Carlo; ma che comunque, fa eco il Sunday Times, sembra poter "mettere alle spalle" dei due fratelli un tempo inseparabili - nati dall'unione infelice fra l'attuale sovrano e la defunta Diana - "mesi di discordie tra loro". L'immagine - relegata nelle pagine interne dall'Observer, domenicale del Guardian, che preferisce mettere invece in primo piano una foto del nuovo re e il suo impegno ad "assumere le gravi responsabilità di sovrano" ribadito nella cerimonia della proclamazione formale di ieri - domina anche le prime pagine dei tabloid: "Riuniti per la nonna", titola il Mirror, imitato dall'Express, stando alla cui interpretazione in ogni caso sarebbe stato il primogenito, neo principe di Galles, a offrire "un ramoscello d'olivo" al fratello duca di Sussex: trasferitosi ormai stabilmente negli Usa con Meghan e con i due figli piccoli dopo la strappo dalla famiglia reale d'inizio 2020 e le polemiche che ne sono seguite. Il Sun di Rupert Murdoch, infine, che aveva scommesso tutto sulla narrativa di un Harry umiliato dal resto dei Windsor anche in questa circostanza funebre, si limita a un gioco di parole titolando "All 4 one", ossia "Tutti per una", in riferimento all'omaggio comune dei 4 (William, Harry, Kate e Meghan) verso la regina; ma, dopo essere stato visceralmente ostile ai Sussex in questi mesi al pari del Mail, sembra comunque suggerire un dubbio, evocando nell'occhiello uno "show unitario dei reali in lotta". (ANSA).