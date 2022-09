Bonomi dal Papa, impegno per un lavoro degno

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "In questa nostra Italia, avvertiamo, oggi più che mai, il dovere di offrire il nostro contributo centrato sulla definizione condivisa di un 'lavoro degno'". "Non è così, purtroppo, nella nostra Italia". Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi incentra su questo tema, declinato ampiamente in tutti i suoi aspetti, il suo intervento di fronte al Santo Padre per un "evento straordinario", l'assemblea degli industriali in udienza nell'Aula Nervi. Tra i diversi punti parla di "infime retribuzioni" e sottolinea . "Questo non riguarda in alcun modo l'industria. Quelli non siamo noi!". Il tema del salario minimo "non ci tocca". (ANSA).