Covid: Cina, milioni in lockdown anche con problemi cibo

(ANSA) - PECHINO, 12 SET - Ci sono decine di milioni di persone in almeno 30 regioni e province cinesi attualmente in lockdown totale o parziale, con situazioni di carenza di cibo e di beni di prima necessità. Negli sforzi per contenere l'ondata di focolai di Covid-19 a un mese circa dal XX Congresso del Partito comunista del 16 ottobre che dovrebbe affidare al presidente Xi Jinping un inedito terzo mandato alla guida del Pcc, le autorità cinesi hanno fanno ricorso massiccio alla politica 'zero Covid', fatta di blocchi draconiani e di test a tappeto, malgrado i casi rilevati ieri siano stati solo 949, di cui 164 contagi confermati e 785 portatori asintomatici, secondo i dati diffusi dalla Commissione sanitaria nazionale. (ANSA).