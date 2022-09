Cremlino, non ritireremo truppe da centrale Zaporizhzhia

(ANSA) - MOSCA, 12 SET - Il ritiro delle truppe russe dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia non è in programma, secondo quanto ha affermato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Al momento il Cremlino non vede alcuna possibilità di negoziati con l'Ucraina e la Russia continuerà l'operazione militare speciale in Ucraina "fino al raggiungimento di tutti i suoi obiettivi". (ANSA).