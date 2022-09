Denuncia un' aggressione sessuale in stazione a Bologna, preso il sospettato

Una giovane donna ha denunciato un’aggressione sessuale, questa mattina intorno alle 7 in stazione centrale a Bologna. La ragazza si è presentata alla polizia ferroviaria, insieme a un’amica, per chiedere aiuto e riferire i fatti. Sono scattate le indagini e sono state visionate le immagini di videosorveglianza e poco dopo sarebbe stato individuato poco distante un sospettato, grazie all’intervento anche dei militari dell’Esercito che presidiano lo scalo ferroviario. L’uomo è stato rintracciato in piazza XX settembre e portato negli uffici della Polfer.

La sua posizione è al vaglio e sono in corso indagini per chiarire la dinamica esatta di quanto è accaduto. Sono in corso accertamenti anche sul telefono del presunto aggressore, dove potrebbero esserci elementi utili a ricostruire i fatti. La donna è stata portata in ospedale per le cure del caso.