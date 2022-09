Il Papa: "Basta donne cacciate via dal lavoro perchè incinte"

«Su questo aspetto della natalità - ha detto papa Francesco parlando 'a bracciò nella Sala Nervi all’Assemblea di Confindustria -, alle volte una donna che è impiegata qui o lavora là ha paura a rimanere incinta. Perchè c'è una realtà, non dico fra voi, ma c'è una realtà: appena incomincia a vedere la pancia la cacciano via. 'No, no, tu non puoi rimanere incintà. Per favore, questo è un problema delle donne lavoratrici. Studiatelo, vedete come fare che una donna incinta possa andare avanti, sia col figlio che aspetta e sia col lavoro».