Italia è paese invitato al Festival Escena Patrimonio

(ANSA) - ROMA, 12 SET - L'Istituto Italiano di Cultura di Madrid collabora con il prestigioso "Festival Escena Patrimonio", piattaforma di creazione coreografica e di scambio culturale con performance nelle 15 città spagnole Patrimonio dell'Umanità UNESCO, in programma da domani, 13 settembre e fino al 17 settembre. Per l'edizione di quest'anno, la quinta, l'Italia è stata scelta come paese invitato. Nel corso della manifestazione, durante "La Noche del Patrimonio", che si terrà a Segovia e a San Cristóbal de la Laguna a conclusione del festival, si esibiranno rispettivamente due artisti italiani, Claudia Castellucci e Alessandro Sciarroni. La coreografa Claudia Castellucci, terrà inoltre, per tutta la durata del festival, il workshop "Ejercicios Rítmicos de Segovia" nella chiesa di San Nicolas della città, nel corso del quale verrà proposto uno studio sul suono delle campane. Rivolto ad un massimo di 14 partecipanti tra ballerini, attori e pubblico interessato, il workshop avrà una durata di 7 ore giornaliere, durante le quali si terranno esercizi di danza, ritmici e di ginnastica. (ANSA).