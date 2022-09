Auto contro pedoni a Lanciano, ricercato pirata della strada. Due i feriti, uno è grave

Percorre a folle velocità il corso di Lanciano interdetto alle auto e investe due pedoni, un uomo e una donna: l'episodio è accaduto attorno alle 10 di questa mattina. Il conducente dell'auto è attivamente ricercato dalle forze dell'ordine.

A percorrere il tratto pedonale di corso Trento e Trieste è stato un uomo alla guida di una Fiat Punto di colore bianco. Lungo il tragitto ha intenzionalmente falciato prima un uomo anziano e poi una donna che portava il passeggino con un bimbo, rimasto illeso. L'uomo, preso in pieno, ha riportato un grave trauma ed è stato elitrasportato all'ospedale di Pescara in codice rosso. La donna, meno grave, è stata invece portata all'ospedale di Lanciano. Durante la folle corsa l'auto condotta dal pirata della strada ha anche danneggiato alcune auto parcheggiate. Sul posto per le indagini la polizia che ha inseguito l'automobilista. In ausilio sono giunti anche i carabinieri.