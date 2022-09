Bimbo di 6 anni schiacciato da un mobile in casa, è grave

(ANSA) - VERCELLI, 13 SET - Un bambino di 6 anni è rimasto coinvolto questa mattina in un incidente in un'abitazione a Livorno Ferraris (Vercelli). Secondo i primi racconti, il piccolo è stato schiacciato da un mobile. Un'équipe sanitaria è intervenuta con l'elisoccorso e ha portato il bimbo in codice rosso all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove si trova attualmente ricoverato. Il piccolo ha riportato diverse ferite, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Al momento non è chiaro se in quei frangenti fossero presenti o meno i genitori in casa. (ANSA).