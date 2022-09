Brasile: spari su convoglio polizia, morti in favela a Rio

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 13 SET - In Brasile, almeno tre persone sono morte e altre due sono rimaste ferite durante un'operazione della polizia militare in favelas situate nella zona ovest di Rio de Janeiro. Un portavoce della polizia ha riferito ai media che un gruppo di "criminali" ha attaccato stamani con armi pesanti un convoglio delle forze di sicurezza, che stava entrando nelle baraccopoli localizzate nel quartiere di Vila Kennedy. In seguito alle sparatore, le autorità hanno decretato la chiusura delle scuole nella regione, dove le strade si sono subito svuotate ed è rimasta con le serrande abbassate anche la maggior parte dei negozi. Un elicottero della polizia in mattinata ha sorvolato lo slum, dove sono circolati diversi veicoli blindati in un'operazione che ha riguardato diverse favelas anche nella regione di Santa Cruz, sempre nella zona ovest di Rio. (ANSA).