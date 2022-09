Covid: 93 morti, 23.161 positivi. Tasso al 12,5%

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Sono 23.161 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 6.415. Le vittime sono 93, 60 in più di ieri. Il tasso è al 12,5%, in salita rispetto all'11,1% di ieri. Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.077.601. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 163 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 meno di ieri, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 10. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.868, nelle ultime ventiquattro ore, 121 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 454.035, rispetto a ieri 8.634 in meno. Dimessi e guariti sono 21.447.231 (+31.699) mentre il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 176.335. (ANSA).