Kiev, russi dissero a residenti Kharkiv 'Zelensky sostituito'

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Liberate dalle forze ucraine più di 300 località nella regione di Kharkiv: lo ha dichiarato il viceministro della Difesa Hanna Maliar, parlando con i giornalisti nella città di Balaklia. Maliar ha sottolineato di essere rimasta impressionata dalla resilienza e dallo spirito degli ucraini, perché i russi hanno privato i residenti dei territori occupati di qualsiasi comunicazione con il mondo esterno: "È stato detto loro che non esiste più l'Ucraina, che c'è già un altro presidente e che il Paese non sarebbe andato in loro soccorso. Ma tutti hanno aspettato con fermezza, credendo che le Forze Armate sarebbero venute a liberarli", ha raccontato secondo quanto riporta Ukrinform. "L'operazione di liberazione della regione di Kharkiv è durata diversi giorni. Dal 6 settembre, circa 3.800 chilometri quadrati, più di 300 località e circa 150.000 persone sono state liberate dall'occupazione, dove erano tenute in ostaggio", ha aggiunto Maliar, sottolineando che l'operazione è in corso e continuerà fino alla completa liberazione della regione di Kharkiv. (ANSA).