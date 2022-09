Media, i russi in ritirata hanno attraversato confine con Russia

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Gli Stati Uniti sostengono che la Russia abbia in gran parte ceduto le sue conquiste vicino a Kharkiv e che molti soldati russi in ritirata siano usciti dall'Ucraina , spostandosi oltre il confine e rientrando in Russia. Lo ha affermato un alto funzionario militare statunitense, secondo quanto riporta media internazionali tra i quali il Guardian. (ANSA).