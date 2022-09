Spagna: incendi, 5.000 ettari bruciati vicino a Granada

(ANSA) - MADRID, 13 SET - Vigili del fuoco sono attivi da giorni per cercare di contenere un incendio boschivo di grosse proporzioni sviluppatosi in provincia di Granada, nel sud della Spagna: lo riportano media locali, aggiungendo che, sinora, le fiamme hanno bruciato già circa 5.000 ettari di terreno. La zona colpita dal rogo — che, secondo i servizi anti-incendio sul terreno, presenta caratteristiche complesse — si chiama Sierra de los Guájares. Nelle ultime ore, circa 30 persone sono state evacuate da punti considerati pericolosi per le vicinanza delle fiamme, secondo i servizi d'emergenza della regione Andalusia. Tratti di una strada statale e di una provinciale sono stati chiusi al traffico. I responsabili anti-incendio sperano ora di avere un aiuto dalla pioggia, che ha iniziato a cadere copiosamente sulla zona negli ultimi minuti. (ANSA).