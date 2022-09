Usa: killer Lennon resta in carcere, negata libertà condizionata

(ANSA) - NEW YORK, 13 SET - Il killer di John Lennon resta in carcere. Per la 12esima volta è stata negata la libertà condizionata a Mark David Chapman che 40 anni fa sparò all'ex Beatle davanti casa sua a New York di fronte a Central Park. Il killer oggi 67enne sta scontando una pena da un minimo di 20 anni al massimo dell'ergastolo nella Green Haven Correctional Facility, a nord della città. Chapman uccise Lennon l'8 dicembre del 1980 con cinque colpi di pistola dopo averlo chiamato, 'Ehi, Mr. Lennon!'. All'epoca disse che lo aveva assassinato per la sua fama, solo due anni fa ha ammesso di essersi pentito. La prossima volta che il killer potrà comparire davanti ad una commissione per la libertà condizionata sarà nel febbraio del 2024. La stessa Yoko Ono, moglie di Lennon, si è sempre opposta alla scarcerazione. (ANSA).