Medicina: boom di bocciati al test ingresso a facoltà

(ANSA) - ROMA, 14 SET - La metà degli studenti che si sono presentati per superare il test di Medicina non ha raggiunto nemmeno il punteggio minimo pari a 20: il ministero dell'Università ha pubblicato oggi i punteggi dei test per entrare nelle facoltà di Medicina che si sono svolti il 6 settembre: sono risultati idonei 28.793 partecipanti contro i 38.715 dello scorso anno. Gli iscritti quest'anno erano 65.378 (hanno partecipato 56.775) contro i 63.972 dello scorso anno (quando parteciparono effettivamente 55.117. (ANSA).