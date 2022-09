Scuola: Ancona, "bello rivedere compagni senza mascherina"

(ANSA) - ANCONA, 14 SET - "E' stato un piacere ritornare a vedere i nostri compagni di istituto" senza mascherina e anche "vedere ragazzi" che avevano iniziato la scuola nel periodo della pandemia "e che quindi non avevamo mai visto in faccia". Sono le impressioni degli studenti dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Podesti-Calzecchi Onesti" di Ancona con la ripresa, oggi, dell'attività scolastica in presenza, dopo due anni segnati dalle restrizioni introdotte per contenere la pandemia. Senza 'protezione facciale', distanziamento e dad, "è tutto un mondo nuovo" dice Mattia Vitaloni, rappresentante d'istituto, "torniamo a vedere i sorrisi" che prima "erano nascosti" dalla mascherina. Un ritorno alla normalità che "ci ha stupito molto" aggiunge Sabrina Todisco, anche lei rappresentante di istituto, che sottolinea l'importanza di vedere in volto "molti professori che l'anno scorso abbiamo conosciuto con la mascherina". L'aspettativa di studenti e studentesse è che "vada meglio rispetto all'anno scorso, che non ci ritroviamo nelle stesse situazioni e che riusciamo ad ingranare un po' di più la marcia"; inoltre la speranza è "riuscire ad imparare di più, perché negli anni scorsi" la dad "non ci ha permesso più di tanto di imparare e apprendere quello che si potrebbe fare in presenza e che, soprattutto nel nostro indirizzo, che è molto tecnico" richiede l'utilizzo di "dispositivi adatti, cose che a casa non puoi avere". (ANSA).