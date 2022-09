Rifiuti: sindaco, Rdc solo a chi fa raccolta differenziata

(ANSA) - MELITO DI NAPOLI, 15 SET - "Vuoi percepire ancora il reddito di cittadinanza? Devi conferire bene i rifiuti". È l'"avvertimento" contenuto in un manifesto fatto affiggere dall'amministrazione comunale di Melito di Napoli, guidata dal sindaco Luciano Mottola. Il Comune avverte che saranno avviate le procedure per la decadenza dal beneficio se si viene sorpresi a gettare i rifiuti senza rispettare il calendario previsto. Una iniziativa che non è piaciuta al M5s che con un post su Fb ha ricordato che il reddito di cittadinanza è stato istituito con una legge della Stato; legge che non prevede questo tipo di sanzione. Ora il Movimento chiede che il sindaco - alla guida di una amministrazione civica di area centrodestra - ritiri il provvedimento e si scusi. "Scusarmi? E di cosa. Non comprendo la polemica - dice invece Mottola, intenzionato a non fare un passo indietro. - Nel momento in cui accerteremo l'infrazione manderemo il tutto agli organi competenti che decideranno. Lo scandalo per me è un altro. E' quello delle amministrazioni, diverse da quelle targate Pd-M5s, che non utilizzano i percettori del reddito per opere di pubblica utilità". (ANSA).