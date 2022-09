(ANSA) - ROMA, 15 SET - Un italiano su due si rilassa leggendo notizie di gossip. Anche se a volte preferirebbe essere lontano dallo sguardo altrui. E' quanto emerge dall'indagine che Readly, il servizio di abbonamento a quotidiani e riviste in digitale, ha commissionato alla società di ricerca YouGov. Semplice passatempo, evasione dalla routine, tempo per sé e ricerca di ispirazione, le riviste di gossip sono certamente molto popolari tra gli italiani: le legge abitualmente il 58% degli intervistati, con una modesta prevalenza di risposte femminili (il 64%), rispetto a quelle maschili (49%), che tuttavia si dichiarano fedeli lettori dei gossip magazine nei momenti di relax. Il 10%, sia uomini che donne, ammette però di provare qualche imbarazzo nel leggere in pubblico news relative alle proprie celebrità preferite. Ma quando si leggono? Secondo l'indagine i momenti preferiti per la lettura delle riviste di gossip sono per lo più quelli di attesa negli studi medici o dai parrucchieri (39%), quelli dedicati al relax sul divano di casa (28%) o quelli di viaggio e vacanza (18%). "Come dimostra l'indagine, gli italiani amano leggere notizie delle loro celebrità preferite", commenta Marie Sophie Von Bibra, Chief Marketing Officer di Readly, piattaforma che oggi offre l'accesso a 6300 riviste di tutto il mondo e a oltre 300 periodici nazionali. "Oltre la metà degli abbonati italiani - dice - sceglie proprio di leggere riviste di intrattenimento che raccontano la vita delle celebrità. Curiosare tra le notizie di cronaca rosa è una fonte di ispirazione ed evasione che molti di noi cercano per staccare la spina in periodi particolarmente intensi". (ANSA).