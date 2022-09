Schiarite ma domani rischio forti temporali - Le immagini dopo l'alluvione

«La situazione oggi andrà migliorando nelle Marche anche con delle schiarite. Il miglioramento sarà temporaneo in attesa di una nuova fase di maltempo prevista per domani con rischio di forti temporali nella regione, soprattutto nel settore nord». E’ la previsione di Meteo Expert che spiega come l’alluvione nelle Marche «sia stata determinata da un temporale auto-rigenerante che ha scaricato una enorme quantità di pioggia: 418 millimetri in 7 ore, di cui 350 in 4 ore. L'evento - aggiungono gli esperti - è stato amplificato dal caldo anomalo, ieri nella zona c'erano 30 gradi, e dalla siccità degli ultimi mesi».