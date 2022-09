Ecco chi sono i 4 più ricchi al mondo: Elon Musk al primo posto

Il miliardario indiano Gautam Adani ha superato oggi nella lista di Forbes il francese Bernard Arnault, diventando il secondo uomo più ricco del mondo. Secondo i dati in tempo reale della lista dei miliardari di Forbes, il patrimonio netto del presidente dell’omonimo gruppo e della sua famiglia vale oggi 155,5 miliardi di dollari, contro i 155,2 del titolare del gruppo LVMH.

In testa alla classifica continua a svettare Elon Musk, mentre al quarto posto, dopo Adani e Arnault, resta Jeff Bezos. Adani, 60 anni, vive a Mumbai, ed è un industriale miliardario che ha creato da solo la sua ingente fortuna. Nato nello stato del Gujarat da una famiglia benestante, ha abbandonato l'attività tessile del padre per iniziare come selezionatore di diamanti.

Il primo capitolo della costruzione del suo gruppo, che oggi spazia dal commercio ai porti, dagli stabilimenti per la produzione di energia, alla proprietà dell’aeroporto di Mumbai, fu l’aquisto di una azienda di plastica. In agosto Adani era stato definito l’uomo più ricco di tutta l'Asia, dopo essere balzato al terzo posto della classifica di Forbes, e avere scalzato il «concorrente» indiano Muskesh Ambani.