Erdogan, impegnati perchè grano da Ucraina vada in Africa

(ANSA) - ISTANBUL, 16 SET - La Turchia è impegnata sinceramente affinché il grano esportato dall'Ucraina attraverso il mar Nero raggiunga i Paesi che ne hanno più bisogno, soprattutto in Africa. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, parlando al vertice dei leader dell'Organizzazione della cooperazione di Shanghai, in corso a Samarcanda, in Uzbekistan. (ANSA).