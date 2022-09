Gigantesco murales sull'ambiente davanti alla sede dell'Onu

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Un gigantesco murales che si estende per oltre 350 metri quadrati realizzato da Eduardo Kobra, uno dei più grandi artisti di strada, con tema il cambiamento climatico e la gestione del pianeta accoglierà, davanti alla sede delle Nazioni Unite a New York, i leader che arriveranno per prendere parte all'Assemblea Generale. L'affresco mostra un uomo e una bambina, con al centro il pianeta Terra. Secondo l'artista l'opera raffigura un padre che dona il mondo a sua figlia e vuole significare l'attenzione per l'ambiente che la politica deve adottare per il futuro delle nuove generazioni. "Il messaggio del murales - ha spiegato l'artista - riguarda il pianeta che lasceremo in eredità alle generazioni future. Perché il futuro è adesso, è già iniziato e ne siamo tutti responsabili". L'uomo raffigurato nel murales, ha spiegato ancora Kobra, è un "brasiliano ordinario" che dimostra il bisogno di "prendersi cura del pianeta", un bisogno che dovremmo avere tutti. ''Al centro del murales c'è l'America latina per l'attenzione che tutti dovremmo riservare all'Amazzonia'', ha aggiunto. L'opera dell'artista, i cui lavori sono esposti nella megalopoli brasiliana di San Paolo, ad Abu Dhabi, e nella sede delle Nazioni Unite in occasione del bicentenario dell'indipendenza del Brasile, rimarrà visibile fino a dicembre. (ANSA).