Incidenti lavoro: Modena, camionista schiacciato tra bancali

(ANSA) - MODENA, 16 SET - Un camionista polacco di 59 anni è rimasto schiacciato tra due bancali questa mattina mentre a Sassuolo, nel Modenese, stava lavorando in un'azienda di logistica specializzata nel trasporto di ceramiche. È successo intorno alle 10. I primi a prestare soccorso all'uomo sono stati altri camionisti e alcuni operai che erano presenti. Sul posto vigili del fuoco e 118, oltre ai carabinieri e alla medicina legale che ora dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente sul lavoro. Portato all'ospedale di Baggiovara, il camionista non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).