Xi a Sco, 'mondo non pacifico e competizione più evidente'

(ANSA) - PECHINO, 16 SET - Il mondo di oggi "non è pacifico: la competizione tra i due orientamenti politici di unità e di divisione e tra cooperazione e confronto è diventata sempre più evidente". Il presidente cinese Xi Jinping, parlando al vertice dei Paesi Sco in Uzbekistan, ha notato - secondo il Quotidiano del Popolo - che "ciò non solo ha un impatto su pace e stabilità nel mondo, ma non favorisce lo sviluppo a lungo termine della regione. Di fronte alla complessa situazione, dobbiamo seguire la direzione dello sviluppo della Sco, approfondire la cooperazione in vari campi e creare un ambiente favorevole a sviluppo e rilancio degli Stati membri". (ANSA).