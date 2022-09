Maltempo: vento forte in Basso Molise, stop Termoli-Tremiti

(ANSA) - TERMOLI, 17 SET - Ondata di maltempo su costa molisana. Il vento forte sta creando problemi sul territorio e in mare. Le raffiche hanno divelto numerosi alberi caduti sulla sede stradale creando problemi e pericolo alla circolazione viaria e pedonale. In corso anche incendi. Tanti gli interventi dei Vigili del Fuoco tra Termoli e Campomarino (Campobasso). In mare è in corso una burrasca. Il bollettino meteomarino ha rilevato vento di nord-ovest spirante a forza 9. Interrotti i collegamenti via mare Termoli-Tremiti. La motonave merci e passeggeri "Isola di Capraia" è rimasta nello scalo rinforzando gli ormeggi. Il Comune di Termoli invita i cittadini a restare in casa e ad uscire solo in caso di necessità. "Viste le condizioni meteorologiche in crescente peggioramento - fa sapere l'amministrazione comunale - che stanno creando numerose criticità sul territorio, si invita la popolazione ad uscire solo se strettamente necessario e, nel caso, per prestare la massima attenzione. Gli operai comunali, i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono operativi per le necessarie messe in sicurezza e per prestare assistenza alla popolazione". (ANSA).