Monumenti tinti di verde in tutta Italia contro la Sla

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Una luce verde, è quella che da Nord a Sud illumina i monumenti italiani alla vigilia della Giornata Nazionale dedicata alla Sla. Sono decine e decine i luoghi iconici che, all'imbrunire, si tingono del colore della speranza, della vitalità e della natura, ma anche il colore che, non a caso, contraddistingue da 39 anni Aisla, l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. "È ormai una tradizione - spiega Fulvia Massimelli, presidente di Aisla, volontaria da oltre vent'anni e prima donna alla guida dell'associazione - che in questa serata di vigilia parta questo 'abbraccio di speranza' che colora l'intero paese". Ed è proprio la sede di Aisla, a Milano, la prima 'casa' ad illuminarsi, dando il via a tutti gli altri edifici d'Italia. Il conteggio continua a salire nel corso della serata. Alle 19.30, l'avvio ufficiale della manifestazione, i luoghi illuminati e ripresi da volontari di tutto il Paese sono già oltre 150. Tra i luoghi che hanno aderito, ci sono il Tempio di Atena a Paestum; la Reggia di Caserta; la fontana di Piazza De Ferrari a Genova; la Loggia dei Lanzi a Firenze; la Mole Antonelliana a Torino. Una 'magia' patrocinata da Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani. (ANSA).