Neve in Val d'Aosta: stop al Tor des géants e al Tor des glaciers. Gli atleti saranno evacuati dagli organizzatori

A causa della neve caduta in valle d'Aosta nella notte in quota - fino a 40 cm - sono state fermate definitivamente le gare di trial Tor des géants e Tor des glaciers "per garantire - comunicano gli organizzatori - le condizioni di sicurezza degli atleti". Molti concorrenti si trovano al rifugio Frassati, dove sono stati fermati. "Le condizioni meteo estremamente avverse della notte, hanno reso impraticabili i colli Saint Rhémy, Des Ceingles e del Malatrà. Tutti i corridori verranno evacuati con i mezzi dell'organizzazione a Courmayeur". Sono circa 200 i corridori che erano ancora in gara al Tor des géants.