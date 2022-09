Regina: atteso esodo senza precedenti verso Londra

(ANSA) - LONDRA, 17 SET - Un esodo senza precedenti si attende in queste ore verso Londra per il weekend che rappresenta l'ultima opportunità per portare il proprio omaggio ad Elisabetta II prima del funerale lunedì 19 settembre e si ripetono gli annunci sulle straordinarie circostanze in cui operano i mezzi pubblici e la rete ferroviaria. Non si ferma intanto la lunghissima fila in movimento da giorni per l'ingresso a Westminster Hall dove è esposto il feretro della sovrana, con l'attesa che è stata calcolata anche a 24 ore. Nella notte le temperature sono crollate e i vigili del fuoco hanno distribuito coperte lungo i chilometri di coda, arrivati anche a otto. La mattina è caratterizzata da un cielo sereno e terso, ma nonostante il sole il clima è rigido e le temperature sono ormai autunnali e ciò può rendere l'attesa in fila ancora più faticosa. In serata oggi i nipoti di Elisabetta II -come i figli ieri- parteciperanno ad una veglia attorno al feretro della regina scomparsa: una cerimonia di 15 minuti, durante la quale William si fermerà in raccoglimento davanti al feretro, Harry lo veglierà dal retro. I fratelli, "su richiesta del re" ha precisato Buckingham Palace, indosseranno entrambi l'uniforme militare. Con loro le figlie del principe Andrea, Beatrice e Eugenia, quindi Zara Tindall, Peter Philips, Lady Louise, il visconte Severn (ANSA).