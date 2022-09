Omaggio alla Regina: in fila a temperature rigide, 13 in ospedale

La colonnina di mercurio è improvvisamente precipitata a Londra da ieri sera e soltanto la scorsa notte 13 persone tra le molte in fila lungo il Tamigi per rendere omaggio a Elisabetta II sono state ricoverate in ospedale. Lo rendono noto i servizi di soccorso, che parlano di circa 600 richieste di assistenza dall’inizio del tributo pubblico, 73 soltanto ieri.