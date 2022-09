Usa: 'Biden lavora alla chiusura del supercarcere di Guantanamo'

(ANSA) - NEW YORK, 17 SET - L'amministrazione Biden sta segretamente intensificando gli sforzi per la possibile chiusura del supercarcere di Guantanamo. Secondo indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, l'amministrazione ha nominato un diplomatico per la supervisione del trasferimento dei detenuti e ha segnalato di non voler intervenire nei negoziati di patteggiamento che potrebbero risolvere le dispute riguardante la mente degli attacchi dell'11 settembre Khalid Sheikh Mohammed e altri quattro detenuti. Guantanamo è stata aperta nel 2002 e da allora ha ospitato circa 800 detenuti. Al momento nel supercarcere ce ne sono solo 36. (ANSA).