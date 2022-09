Covid: 1.073 nuovi casi in E-R; stabili i ricoveri, 2 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 18 SET - Sono 1.073 - a fronte di 7.102 tamponi eseguiti - i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Emilia-Romagna dove restano sostanzialmente stabile il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive (23, due in più rispetto a ieri) e negli altri reparti Covid (613, uno in più rispetto a ieri). I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 15.609, il 95,9% in isolamento a casa con sintomi lievi o privo di sintomi. Le persone complessivamente guarite sono 1.234 in più e raggiungono quota 1.810.240 mentre si segnalano due decessi: quello di un uomo di 91 anni nel Parmense e quello di un uomo di 88 anni a Modena. (ANSA).