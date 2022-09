Covid: ancora zero morti e casi in calo in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 18 SET - Secondo giorno consecutivo senza morti per Covid in Sardegna dove prosegue il calo dei contagi: si registrano, infatti, 200 casi di positività di cui 192 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1769 tamponi con un tasso di positività che passa al 12,3% all'11,3%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva restano a quota 7 mentre prosegue il calo di quelli ricoverati in area medica che ora sono 67 ( -5 ). Cresce lievemente (+30%) il numero delle quarantene che salgono a 4749. (ANSA).