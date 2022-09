Auto contro un grosso cervo, due feriti sul tratto A25 Avezzano

Un incidente stradale con due feriti, per fortuna lievi, si è verificato ieri sulla autostrada A25 in direzione Pescara a causa dell’invasione nel tratti stradale di un cervo di grandi dimensioni che è rimasto ucciso finendo nella scarpata. Le due persone a bordo della jeep sono state ricoverate in ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia autostradale. Secondo quanto si è appreso, l’animale aveva un peso di circa 200 chilogrammi. E’ stato rimosso dal servizio veterinario della Asl. Secondo i controlli effettuati, non sarebbero stati riscontrati buchi nella recinzione in entrambi i lati, quindi il grosso animale avrebbe scavalcato la rete. Non si sono verificati problemi di viabilità.

Si tratta dell’ennesimo incidente causato da animali che entrano in autostrada, una situazione di emergenza più volte denunciata insieme alla necessità di intervenire sulle reti di recinzione. A tale proposito, secondo quanto si è appreso, c'è un piano che è stato attivato solo nella sua parte iniziale. Nel mese di maggio e giugno, in due riprese, si sono verificati tre incidenti i due giorni.

L’incidente non è stato segnalato da Anas, che dall’inizio di agosto gestisce le autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25 dopo la revoca anticipata in danno della concessione a Strada dei Parchi Spa, del gruppo industriale Toto, decisa dal Consiglio dei ministri il 7 luglio scorso. Un provvedimento impugnato da Sdp dando luogo ad un serrato contenzioso. In tal senso, domani è prevista l’udienza di merito sul provvedimento del Cdm davanti a Tar del Lazio che aveva concesso per due volte la sospensiva rimettendo in gioco il privato, poi annullata dal Consiglio di Stato.

Nella foto d'archivio un incidente, con un cervo coinvolto, a Solignano nel dicembre del 2015