Biden: "In caso di un attacco senza precedenti difenderemmo Taiwan"

In caso di un «attacco senza precedenti», le forze americane difenderebbero Taiwan. Lo afferma Joe Biden in un’intervista a 60 Minutes. A chi gli chiedeva se le forze americane sarebbero intervenute, Biden ha risposto: «sì se ci fosse un tacco senza precedenti». Il presidente comunque precisa che l’atteggiamento americano verso politica 'One Chinà non è cambiato.