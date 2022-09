Kosovo: Vucic, per Serbia inaccettabile Pristina all'Onu

(ANSAmed) - BELGRADO, 19 SET - Per la Serbia è inaccettabile l'ammissione del Kosovo all'Onu. Lo ha detto il presidente Aleksandar Vucic. In dichiarazioni alla tv privata Pink da New York dove si trova per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Vucic ha aggiunto di aver respinto un documento con una proposta di soluzione della questione del Kosovo mostratogli dall'inviato Ue Miroslav Lajcak. In tale documento, riferiscono i media, si parlerebbe tra l'altro di una rapida ammissione di Pristina all'Onu, con la Serbia che riconoscerebbe il Kosovo entro un periodo di dieci anni. (ANSAmed).